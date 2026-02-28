Strategy Aktie

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

28.02.2026 17:12:00

The Schwab U.S. Dividend Equity ETF Has Delivered a 12.9% Annualized Return. These 2 Top Holdings Showcase the Power of its Investment Strategy.

Many investors think that dividend stocks are boring investments. While they might not deliver the thrills of some growth stocks, their returns are anything but boring. Over the last 50 years, dividend stocks have outperformed non-dividend payers by more than two-to-one. The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) has experienced the power of dividend investing firsthand. The exchange-traded fund has delivered a 12.9% annualized return since its formation in October 2011. Here's a look at why its dividend investment strategy has been so successful. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
