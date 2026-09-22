Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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22.09.2026 18:10:02
The Schwab U.S. Dividend Equity ETF Is Near Its All-Time High: Is It Still a Good Buy?
The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT:SCHD) is a go-to option for dividend investors, and rightfully so. The exchange-traded fund (ETF) has a solid mix of around 100 dividend stocks that are vetted for safety and quality. That makes the ETF an ideal option for income investors who want a high yield, without much risk. Currently, it's yielding 3%, which is far higher than the S&P 500 average of 1.1%.
The ETF has been so popular this year that it's risen 22% thus far, hitting a new all-time high along the way. The inevitable question becomes: Has it gotten too expensive to buy? Let's take a look.
Image source: Getty Images.
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