The Scotts Miracle-Gro Company Aktie
WKN: 883369 / ISIN: US8101861065
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04.11.2026 13:03:52
The Scotts Miracle-Gro Co. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - The Scotts Miracle-Gro Co. (SMG) announced Loss for third quarter of -$121.9 million
The company's earnings totaled -$121.9 million, or -$2.10 per share. This compares with -$151.8 million, or -$2.63 per share, last year.
Excluding items, The Scotts Miracle-Gro Co. reported adjusted earnings of -$125.4 million or -$2.16 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 10.9% to $302.9 million from $340.1 million last year.
The Scotts Miracle-Gro Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$121.9 Mln. vs. -$151.8 Mln. last year. -EPS: -$2.10 vs. -$2.63 last year. -Revenue: $302.9 Mln vs. $340.1 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.70 To $ 4.90 Full year revenue guidance: 2 % To 4 %
Non-GAAP Values are from continuing operations
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