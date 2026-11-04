The Scotts Miracle-Gro Co. Q3 Loss Narrows

(RTTNews) - The Scotts Miracle-Gro Co. (SMG) announced Loss for third quarter of -$121.9 million

The company's earnings totaled -$121.9 million, or -$2.10 per share. This compares with -$151.8 million, or -$2.63 per share, last year.

Excluding items, The Scotts Miracle-Gro Co. reported adjusted earnings of -$125.4 million or -$2.16 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 10.9% to $302.9 million from $340.1 million last year.

The Scotts Miracle-Gro Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$121.9 Mln. vs. -$151.8 Mln. last year. -EPS: -$2.10 vs. -$2.63 last year. -Revenue: $302.9 Mln vs. $340.1 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.70 To $ 4.90 Full year revenue guidance: 2 % To 4 %

Non-GAAP Values are from continuing operations