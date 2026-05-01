The Scotts Miracle-Gro Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The Scotts Miracle-Gro Company lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,46 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at