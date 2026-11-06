The Scotts Miracle-Gro Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Scotts Miracle-Gro Company äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

The Scotts Miracle-Gro Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 387,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 302,9 Millionen USD.

The Scotts Miracle-Gro Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,47 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3,29 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,41 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at