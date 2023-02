The Scotts Miracle-Gro Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Scotts Miracle-Gro Company hat am 01.02.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,020 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei The Scotts Miracle-Gro Company ein EPS von -0,880 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,96 Prozent auf 526,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 566,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at