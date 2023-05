The Scotts Miracle-Gro Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Scotts Miracle-Gro Company hat am 03.05.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,03 USD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,75 Prozent auf 1,53 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,47 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,61 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at