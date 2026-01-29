|
The Scotts Miracle-Gro Company präsentierte Quartalsergebnisse
The Scotts Miracle-Gro Company gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 354,4 Millionen USD, gegenüber 416,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,97 Prozent präsentiert.
