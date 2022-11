The Scotts Miracle-Gro Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Scotts Miracle-Gro Company präsentierte am 02.11.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

The Scotts Miracle-Gro Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,040 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,820 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 493,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 33,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Scotts Miracle-Gro Company 737,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,10 USD beziffert. Im Vorjahr waren 9,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,32 Prozent zurück. Hier wurden 3,92 Milliarden USD gegenüber 4,93 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,15 USD und einen Umsatz von 3,95 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at