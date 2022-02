The Scotts Miracle-Gro Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Scotts Miracle-Gro Company hat am 01.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,880 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 748,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 566,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at