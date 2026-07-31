The Scotts Miracle-Gro Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Scotts Miracle-Gro Company hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,54 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,19 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,17 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at