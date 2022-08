The Scotts Miracle-Gro Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Scotts Miracle-Gro Company hat am 03.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

The Scotts Miracle-Gro Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,98 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 1,19 Milliarden USD, gegenüber 1,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,32 Prozent präsentiert.

Experten hatten einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,23 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at