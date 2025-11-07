The Scotts Miracle-Gro Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Scotts Miracle-Gro Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,63 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,290 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 387,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 414,7 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,47 USD. Im Vorjahr hatte The Scotts Miracle-Gro Company -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,93 Prozent auf 3,41 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at