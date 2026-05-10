Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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10.05.2026 11:51:20
The sea that is vanishing in real time
The world's largest inland body of water is retreating at an alarming speed. From stranded buildings to vanishing habitats, scientists warn the Caspian Sea may be approaching a tipping point.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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