Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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29.09.2026 14:39:00
The SEC Has Given the Green Light to Tokenized Stock Trading. These 2 Crypto Stocks Will Be the Big Winners.
On Sept. 17, the Securities and Exchange Commission (SEC) granted a five-year exemption to the crypto industry that allows certain exchanges to offer tokenized versions of stocks for trading. Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) and Coinbase Global (NASDAQ: COIN) are both well-positioned to profit, but one has a big lead on the other.
Let's see what the stakes of the competition are, and then get into how these two players are planning to win this emerging space.
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