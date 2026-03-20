SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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20.03.2026 14:13:00
The SEC Just Drew a Line in the Crypto Sand: What's a Security and What's Not?
For years, crypto investors have operated in a regulatory fog. Is your favorite coin a security? A commodity? Something else entirely?The answer mattered enormously. It determined which regulators had jurisdiction over your favorite cryptocurrencies, what rules applied, and whether the project behind your tokens might face an enforcement action.The times, they are a-changin'. The Securities and Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) issued a joint guidance document this week that clears up a lot of the regulatory fog.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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