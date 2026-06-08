SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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08.06.2026 20:10:00
The SEC Just Included Digital Assets In Its 5-Year Strategic Plan. Which Cryptocurrencies Could See the Biggest Gains?
On June 6, the Securities and Exchange Commission (SEC) published its Draft Strategic Plan for 2026 to 2030. SEC chairman Paul Atkins, who was sworn in last April, described the draft as the start of a "new day" for clearer crypto regulations, reduced enforcement overreach, and the modernization of the agency's systems to support innovation while protecting investors.The SEC's focus on the crypto market is one of the most consequential parts of that plan. It states that "crypto asset technologies have the potential to revolutionize America's financial infrastructure and deliver new optionality, efficiencies, cost reductions, transparency, and risk mitigation for the benefit of all Americans."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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