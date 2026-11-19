The VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) closed on Nov. 17 at $460.10, putting it up around 28% in 2026. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose about 7% during the same stretch.

With around six weeks left in the year, the chip fund is ahead by about 21 percentage points. If its lead holds through Dec. 31, it'll have beaten the index for a fourth straight calendar year, after winning in all of the last three. It's never strung together four in a row.

The last time it won three straight, the next year went badly. The fund dropped around 34% in 2022, while the S&P 500 lost about 19%.

Continue reading