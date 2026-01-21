TIE Kinetix NV Aktie
WKN: 935341 / ISIN: NL0000386985
|
22.01.2026 00:00:00
The SGX-NYSE tie-up didn’t take off, but conditions today may spell success for SGX-Nasdaq dual listing
Rising interest rates and post-pandemic situation weighed on market in 2022, but that has changedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TIE Kinetix NV
Analysen zu TIE Kinetix NV
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!