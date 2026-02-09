The Shipping: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Shipping hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 8,69 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Shipping noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 16,12 Milliarden INR gegenüber 13,16 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

