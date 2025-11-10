The Shipping öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Shipping hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 406,00 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,26 INR je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 13,39 Milliarden INR, gegenüber 14,51 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at