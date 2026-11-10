AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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10.11.2026 01:48:00
The short seller who saw signs of Nvidia’s China scandal months ago claims Megaspeed isn’t the only company helping China access chips
‘We were confident in the research initially, and we’re still confident in it now,’ says Christian Lamarco, founder of Culper ResearchWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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