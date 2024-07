The Siam Commercial Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Siam Commercial Bank äußerte sich am 19.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at