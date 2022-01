The Siam Commercial Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Siam Commercial Bank lud am 21.01.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Es stand ein EPS von 2,35 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Siam Commercial Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 35,76 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,37 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 2,32 THB je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 35,67 Milliarden THB erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,80 THB ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,01 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 147,61 Milliarden THB, während im Vorjahr 144,77 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10,13 THB geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 148,05 Milliarden THB gerechnet.

Redaktion finanzen.at