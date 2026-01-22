22.01.2026 06:31:28

The Siam Commercial Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Siam Commercial Bank hat sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Siam Commercial Bank 0,410 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,67 Milliarden USD – eine Minderung von 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat The Siam Commercial Bank 6,75 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

