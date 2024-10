The Siam Commercial Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Siam Commercial Bank präsentierte am 21.10.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,60 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,59 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at