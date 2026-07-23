|
23.07.2026 06:31:29
The Siam Commercial Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
The Siam Commercial Bank hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 1,62 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Siam Commercial Bank 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.