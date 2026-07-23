The Siam Commercial Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Siam Commercial Bank hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,62 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Siam Commercial Bank 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at