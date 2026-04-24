The Siam Commercial Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

The Siam Commercial Bank hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Siam Commercial Bank ein EPS von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat The Siam Commercial Bank im vergangenen Quartal 1,61 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Siam Commercial Bank 1,64 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at