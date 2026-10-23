The Siam Commercial Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Siam Commercial Bank ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Siam Commercial Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,38 USD. Im letzten Jahr hatte The Siam Commercial Bank einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,49 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 13,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at