The Simply Good Foods Aktie
WKN DE: A2DUFK / ISIN: US82900L1026
|
08.01.2026 18:09:20
The Simply Good Foods Company Profit Drops In Q3
(RTTNews) - The Simply Good Foods Company (SMPL) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $25.27 million, or $0.26 per share. This compares with $38.12 million, or $0.38 per share, last year.
Excluding items, The Simply Good Foods Company reported adjusted earnings of $0.39 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.3% to $340.20 million from $341.27 million last year.
The Simply Good Foods Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25.27 Mln. vs. $38.12 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.38 last year. -Revenue: $340.20 Mln vs. $341.27 Mln last year.
