The Simply Good Foods Aktie

The Simply Good Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUFK / ISIN: US82900L1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 18:09:20

The Simply Good Foods Company Profit Drops In Q3

(RTTNews) - The Simply Good Foods Company (SMPL) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $25.27 million, or $0.26 per share. This compares with $38.12 million, or $0.38 per share, last year.

Excluding items, The Simply Good Foods Company reported adjusted earnings of $0.39 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.3% to $340.20 million from $341.27 million last year.

The Simply Good Foods Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $25.27 Mln. vs. $38.12 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.38 last year. -Revenue: $340.20 Mln vs. $341.27 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Simply Good Foods Co Registered Shs

mehr Nachrichten