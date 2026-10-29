The Simply Good Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Simply Good Foods hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,68 Prozent auf 333,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Simply Good Foods 369,0 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,690 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,36 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem The Simply Good Foods 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD und einem Umsatz von 1,35 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at