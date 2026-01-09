|
The Simply Good Foods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
The Simply Good Foods stellte am 08.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,31 Prozent auf 340,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 341,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
