Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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28.04.2026 18:45:00
The Single Biggest Risk With Investing in This Top Warren Buffett Stock Is Something Investors Probably Aren't Even Thinking About
Berkshire Hathaway's public equities portfolio contains dozens of stocks. But a leading payments enterprise is one of the top holdings -- and its shares have generated a fantastic total return of 131% in the past five years (as of April 24).All companies face threats that investors should be mindful of in their stock selection process. When it comes to this financial stock, however, the biggest risk might be something you're probably not even thinking about at the moment.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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