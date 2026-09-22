Bullish Aktie

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WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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22.09.2026 16:12:00

The 'Slow Down AI' Movement Could Actually Be Bullish for These Stocks

There's a growing push to slow the pace of AI development, with several researchers at the biggest labs warning about the risks. Many investors assume this is terrible for AI stocks. But I don't think it's that simple. Some of the most likely outcomes are actually good for certain companies. Here's the counterintuitive case you need to hear.

*Stock prices used were the morning prices of Sept. 18, 2026. The video was published on Sept. 22, 2026.

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