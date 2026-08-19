Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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19.08.2026 17:30:00
The Small-Cap Premium Was Supposed to Beat Large Caps Over Time. It Hasn't in 15 Years. Here's the Actual Gap.
The idea of a small-cap premium goes back decades. The concept is straightforward: Smaller companies carry more risk, and the markets compensate that higher risk with higher long-run returns. It would be the reasoning behind owning something like the iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT: IWM) alongside a large-cap fund, such as the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO).There's just one problem. With just a few exceptions, that small-cap premium hasn't materialized for at least 15 years.The following chart shows small-cap stock performance relative to large-cap stocks over this time frame. If investors were earning a small-cap premium, you'd expect this trendline to be moving up. Instead, it's been trending down for years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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