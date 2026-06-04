NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.06.2026 21:00:00
The Smartest $500 You Can Put to Work in AI Right Now Isn't Going Into Nvidia
Nvidia is often one of the first companies that come to mind when someone thinks of an artificial intelligence (AI) company. The once-mainly video game graphics company has become one of the most important AI companies in the world and is now the most valuable public company, with a market cap of over $5.4 trillion as of June 1.Even with Nvidia's success and growth opportunities, it's not the smartest AI stock to invest $500 in right now. That would be Google's parent company, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Its returns for the year are identical to Nvidia's (both up over 18%), but what sets it apart as an AI stock is its full-stack approach.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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