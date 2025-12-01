NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
01.12.2025 17:00:00
The Smartest AI Stock to Buy With $1,000 Right Now
The artificial intelligence arms race is alive and well, and hyperscalers are still planning to spend billions of dollars constructing data centers in 2026. Deciding what computing units to fill these data centers with used to be an easy decision, as Nvidia was the default choice.However, Advanced Micro Devices stepped up its game in recent months, and custom AI accelerators from Broadcom are also a growing option, as evidenced by the recent news from Alphabet and Meta Platforms regarding Alphabet's tensor processing units (TPUs).Regardless of the outcome of this battle for AI computing hardware supremacy, there will be one ultimate winner. Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) is poised to benefit from whichever company offers the best product at any given time, as all major computing hardware providers obtain their chips from them.
