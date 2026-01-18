NOW Aktie
The Smartest Artificial Intelligence ETF to Buy With $1,000 Right Now
There's understandably a lot of investor interest in artificial intelligence stocks right now, as large technology companies are vying for the top spot in a rapid AI race. Spending on artificial intelligence infrastructure is also sky high, with tech companies estimated to spend up to $4 trillion by 2030.AI stocks have helped drive the broader market higher over the past few years, but knowing which company will emerge as the next big winner or loser is difficult to predict.That's why many investors opt to put money into exchange-traded funds (ETFs), which provide broad exposure to a basket of stocks, reducing your risk while still allowing you to benefit from large AI trends.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
