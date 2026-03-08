NOW Aktie

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

The Smartest Dividend Stocks to Buy With $2,000 Right Now

Dividend investors often get too caught up with yield and don't pay enough attention to dividend growth. That's a big risk if you hope to live off your dividend income in retirement. If you add dividend growth into your selection criteria, you'll likely be better off. NextEra Energy (NYSE: NEE) and Brookfield Renewable (NYSE: BEP)(NYSE: BEPC) are strong dividend options that score well on both yield and dividend growth.NextEra Energy has increased its dividend annually for more than 25 years. The utility company's dividend yield is currently around 2.7%, which is well above the market's 1.1%. But the real story is the rate of dividend growth, which averaged around 11% per year over the past decade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
