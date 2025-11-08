NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
08.11.2025 14:45:00
The Smartest Growth ETF to Buy With $1,000 Right Now
On a broad level, stocks are divided into three categories: growth, value, and dividend providers. Growth stocks are shares of companies whose revenue and earnings are growing faster than industry averages; value stocks trade at low valuations compared to their fundamentals; and dividend stocks provide consistent income. And in some cases, a stock can fall into one or more of the three categories.Growth stocks (especially tech) have been the most popular choices in recent years, which makes sense, given how well many of them have performed. There are inherent risks that come with investing in growth stocks, but if you're looking for a way to hedge against these risks while still getting exposure to growth stocks, consider investing in a growth exchange-traded fund (ETF).If you have $1,000 available to invest, a smart option to consider is the Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,70
|-7,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.