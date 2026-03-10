NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
10.03.2026 21:35:00
The Smartest Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now
The artificial intelligence (AI) infrastructure market remains red-hot and a prime place to find attractive growth stocks. If you have $1,000, I think one of the best investments in the AI space that you can make right now is in Broadcom (NASDAQ: AVGO). With a $1,000 investment, you can buy three shares.Let's look at what makes Broadcom an attractive growth stock.Spending on AI infrastructure is surging, with the five largest hyperscalers (owners of massive data centers) planning to invest $700 billion in AI data centers this year. As AI spending soars, companies are beginning to look to shift some of their spending toward custom solutions to reduce chip costs. The company that these hyperscalers are increasingly turning toward for help developing custom AI chips, meanwhile, is Broadcom. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,00
|0,00%
