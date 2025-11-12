NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
12.11.2025 21:00:00
The Smartest Growth Stock to Buy With $100 Right Now
Growth stocks give investors an opportunity to achieve market-beating returns. That isn't surprising, as fast-growing companies have the ability to increase their top and bottom lines at much faster rates when compared to the broader market.So growth stocks provide an ideal investment avenue for investors looking to generate big capital gains. That's why we are going to take a closer look at Marvell Technology (NASDAQ: MRVL). Shares of the chip designer have lost over 17% of their value in 2025 as of this writing. As a result, each share of the company is now trading at less than $100.If you have $100 in investible cash and you're looking to buy a growth stock with that money, it would be a good idea to buy one share of Marvell with it. Let's look at the reasons why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.