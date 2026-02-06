NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
06.02.2026 15:05:00
The Smartest Growth Stocks to Buy With $500 Right Now
Among all the great stocks out there to invest in, there are two tech companies today that I think stand above the rest: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Both companies are leaders in their respective technology markets, and both are great places to put $500 toward right now. Here's why.Image source: Getty Images.Taiwan Semiconductor, also called TSMC, has seen its share price skyrocket by 262% over the past three years, in part because it is the undisputed leader in processor manufacturing. The company makes about 70% of the world's processors, and an estimated 90% of advanced chips (think AI processors).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|14,20
|2,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.