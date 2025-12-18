NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
18.12.2025 01:30:00
The Smartest Nuclear Stock to Buy With $100 Right Now
After decades of dormancy and stagnation, nuclear energy is roaring back to life. It's not hard to understand why. As a source of clean energy, nuclear can help companies and nations meet climate objectives. And as a source of reliable, round-the-clock power, nuclear can give artificial intelligence (AI) data centers the juice they need to support ever-growing computational demand.Not all nuclear energy stocks, however, will have the same growth trajectory, nor will every nuclear start-up stick around long enough to generate meaningful revenue. On that note, one nuclear energy stock that's worth a closer look is NuScale Power (NYSE: SMR). Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
