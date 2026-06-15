Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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15.06.2026 15:23:00
The Smartest Retirement Strategy You May Not Have Considered
Whether you've been dreaming of retirement since your early 20s or you want to work as long as you're physically and mentally able, the reality of retiring often comes as a surprise to those who've clocked out for the final time.There's a lot to deal with, no matter how long you've been planning for the big day. You may struggle to switch from work mode to relaxation, or feel anxious about having time on your hands that you're not sure how to fill. Whether you're a construction worker, salesperson, or school principal, you may experience a loss of identity. You may also feel ill-prepared to deal with the financial realities of retirement. This is where phased retirement comes into play.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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