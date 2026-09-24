24.09.2026 19:35:00

The Smartest S&P 500 Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now

The 10-Year Treasury recently surpassed 5% for the first time since 2007. That's bad news for most dividend stocks, since income-seeking investors will rotate toward those high-yielding bonds. Rising Treasury yields will also drive other fixed-income investments -- like corporate bonds and CDs -- to offer higher yields to stay competitive.

Therefore, it might seem like a terrible time to buy dividend stocks. However, there's one dividend stock in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) that I'd still park $1,000 (or more) in: Realty Income (NYSE: O), one of the world's largest real estate investment trusts (REITs).

Image source: Getty Images.

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