Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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22.03.2026 04:30:00
The Social Security Fairness Act Paid Out $17 Billion in Retroactive Benefits. Here's Who Qualifies.
Signed into law on Jan. 5, 2025, the Social Security Fairness Act represents one of the most significant changes to America's retirement system in recent history. At its core, the legislation removes rules that previously reduced benefits for certain public sector workers and their spouses for decades.Over the last year, the act has made $17 billion in retroactive payments to more than 3 million recipients. Here's how you can determine whether you qualify and if you should expect an extra boost to your Social Security checks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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