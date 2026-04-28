Sooner Holdings Aktie
WKN DE: 866977 / ISIN: US8357651087
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28.04.2026 12:07:00
The Social Security Trust Fund Is Now Projected to Run Out in 2032 -- One Year Sooner Than Expected
When the 2025 Social Security Trustees Report was released last year, it found that the trust fund holding Social Security's reserves would be depleted in 2033 if no action is taken to correct the shortfall. Even when combined with the Social Security disability insurance trust fund, the depletion date was estimated at 2034.That was bad enough. But we recently received new information suggesting the trust fund could run out even sooner. A recent report by the Congressional Budget Office (CBO) found that the Social Security Old-Age and Survivors Insurance (OASI) Trust Fund will now run out of money in 2032 -- a year sooner than the trustees' report found.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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