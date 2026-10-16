The South Indian Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The South Indian Bank hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

The South Indian Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,63 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,68 Prozent auf 32,64 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at