The South Indian Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The South Indian Bank hat am 15.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,43 INR. Im letzten Jahr hatte The South Indian Bank einen Gewinn von 1,31 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,03 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,18 Milliarden INR in den Büchern standen.

